【瑞通推介】績前可吼聯通認購證

瑞通認股證牛熊證銷售部：科技股帶動下，道指隔晚先跌後回升，收報25,650點，升200點或0.79%。



恒指周一(11日)以近全日高位28,503點收市，上升274點或0.97%。周二(12日)早段升勢持續，重上28,900點，一舉收復10天和20天線。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流出逾7,100萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1億元，反映近期部署了好倉的資金沽貨，並有投資者趁機買入淡倉看跌後市。



中國聯通將於周三(13日)公布業績，券商預測集團受惠於中國鐵塔上市發行新股，聯通去年純利可按年大升3.21倍至4.43倍；營業收入按年升2.8至8.8%。另外，國家工信部部長苗圩早前表示，網絡降費或會影響電信運營商的利潤，但亦可促進銷售，做到薄利多銷。該股在連跌3日後，周一反彈2.3%至9.36元，周二早段繼續向好，收復20天線和10天線，倘企穩有機會挑戰1個月高位9.98元，近期守穩的9.1元料有不俗支持。周一有約230萬元淨流入其好倉，5日累計淨流入逾250萬元。



5G概念持續發酵，另一中資電訊股中國移動周一獲券商上升目標價和投資評級，股價升2%，一舉收復10天和20天線。周二早段靠穩，重返83元以上爭持，延續近期連升走勢，後市留意早前所創的52周高位85.2元阻力。另集團將於下周四(21日)公布末期業績。逾660萬元在周一淨流出其好倉，淡倉同日則有逾280萬元淨流入。



香港交易所宣布將推MSCI中國A股指數期貨，被券商看好可與新加坡的富時A50指數期貨競爭，帶動港交所的盈利和收入增長。另外，受惠大市成交連續多日企在千億元之上，周二除淨的港交所，股價亦跟隨高企，周一收升2.1%，以全日高位272.2元收市，周二早再升逾3%，收復約273元的10天線，短線阻力看280元。周一有13萬元淨流出其好倉，淡倉則錄37萬元淨流入。



軟件板塊昨顯著造好，將於今月下旬公布業績的金山軟件，周一抽升8.29%重上18元，完全收復前兩個交易日的失地。股份周二早段升逾1%，於18.3元水平爭持。周一有逾130萬元淨流入其好倉，淡倉亦錄13萬元淨流入。



瑞通相關認股證之選擇：

聯通輕微價外、中短期購證(15812)，行使價10.38元，2019年7月到期，實際槓桿9倍。



中移輕微價外、中短期購證(25775)，行使價88.88元，2019年8月到期，實際槓桿10.8倍。輕微價外、中短期沽證(24568)，行使價76.8元，2019年8月到期，實際槓桿9.2倍。



港交所輕微價外、中年期購證(29156)，行使價288元，2019年9月到期，實際槓桿6.3倍。輕微價外、中年期沽證(29158)，行使價248元，2019年9月到期，實際槓桿6倍。



金山軟件貼價、中年期購證(28828)，行使價19元，2019年11月到期，實際槓桿3.2倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(61848)，收回價28,010點，槓桿比率32.7倍。熊證(65471)，收回價29,290點，槓桿比率38.9倍



中移牛證(60387)，收回價80.08元，槓桿比率16.7倍。熊證(69870)，收回價86.88元，槓桿比率14.7倍。



騰訊牛證(57891)，收回價340.1元，槓桿比率13.2倍。熊證(68140)，收回價379.9元，槓桿比率16.1倍。



港交所牛證(68348)，收回價257.9元，槓桿比率13.4倍。熊證(60390)，收回價287.9元，槓桿比率16.6倍。



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