中國信通院︰2月智能手機出貨量大跌逾20%

中國信通院公布，2月份智能手機出貨量1,398.9萬部，按年下降20.1%，佔同期整體手機出貨量的96.4%。Android手機在智能手機中佔比90.9%。



今年首兩個月，智能手機出貨量4,613.5萬部，按年下降14.2%，佔手機出貨量的95%。Android手機在智能手機中佔比92.5%。



整體而言，今年2月份內地手機市場總體出貨量1,451.1萬部，按年下降19.9%，其中4G手機1,398.4萬部，按年下降20.2%，佔手機出貨量中佔比96.4%。



今年首兩個月，國內手機市場總體出貨量4,855.9萬部，按年下降15.1%，其中4G手機4,633.8萬部，按年下降14%，佔手機出貨量中佔比95.4%。



國產手機佔據內地手機市場大部份市佔率，今年2月份，國產品牌手機出貨量 1,310.8萬部，按年下降14.7%，佔同期手機出貨量的90.3%。今年1至2月，國產品牌手機出貨量4,516.8萬部，按年下降7.6%，佔同期手機出貨量的93.0%。



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