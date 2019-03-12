【高盛推介】騰訊購沽證剖析

高盛(亞洲)有限責任公司：市傳虛擬銀行本周內發牌，騰訊控股旗下財付通是首批獲發牌的大熱之一。



另外，周一(11日)晚美股科技股走勢強勁，納指上升超過2%，騰訊周二(12日)早段向好，公司將於本月下旬公布業績。



騰訊認購證於過去3個交易日均見資金流入，合共有近1億元流入，是同期最多資金流入的相關資產，而其認沽證同期則有約2,300萬元流走。



投資者如看好騰訊，現時市場上6大成交活躍的認購證有4隻都是行使價394.2元，6月底到期的產品，可留意這個條款槓桿最高的購證(26537)，行使價394.2元，2019年6月25日到期，實際槓桿10.5倍，熱門條款中槓桿最高；較貼價的選擇則可留意購證(26541)，行使價380.20元，2019年6月25日到期，實際槓桿9.3倍，是輕微價外低街貨的選擇。



相反，投資者如看淡騰訊則可留意高槓桿沽證(22159)以及低街貨沽證(24858)。沽證22159，行使價319.8元，2019年6月24日到期，實際槓桿9.9倍，5隻相近條款產品中槓桿最高。沽證24858，行使價327.8元，2019年6月21日到期，實際槓桿9.5倍，低街貨、5隻相近條款產品中槓桿最高。



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