【午市重點睇】美匯降至97.0　油價穩升

●亞洲時段，美匯指數跌至97.0水平，圓匯企111.3；歐元兌美元報1.126；英鎊企1.321。港匯再觸及7.85，最新企7.8498。在岸、離岸人民幣在6.71水平。金價報1,296美元，布油升上66.8美元，紐油守57.1美元。道指期貨續漲近百點



●恒生指數半日收報28,919點，升415點或1.46%，內險內房上揚。https://bit.ly/2NXz1DS

-壹傳媒逆市挫近4%。

-異動股︰虧損擴大，美團點評急挫1成。

-異動股：擬2供1集資，亞太資源乾挫11%。

-俄鋁委任主席及公布一系列董事局成員變動。



●【即市分析】

-下一個帶頭上升的板塊會係…https://bit.ly/2J6fEd5

-鐵塔有力再挑戰高位。https://bit.ly/2EXv1Pt

-四大理由撐起騰訊。https://bit.ly/2HdOD5x

-恒指後市關鍵係睇…https://bit.ly/2O0bty1

-【空軍透視】建行反彈乏力有原因？https://bit.ly/2u468g2



●A股快報：3大指數半日漲1.6%至2.8%。https://bit.ly/2HeAmpg



●亞洲股市：日股中段漲約400點。https://bit.ly/2Tt6jRn



●港元拆息︰1個月期升至1.43厘。



●人民幣速遞：中間價上調74點子，CNH報6.72。人民幣Shibor隔夜息升至2.36厘。



●人行不進行逆回購操作。



●全球經貿戰：中美進入文本關鍵問題磋商。https://bit.ly/2u0yXdd



●OPEC指將續尋求能源投資，布油反彈至66.6美元。https://bit.ly/2O0bty1



●日本央行︰進一步寬鬆會謹慎考慮對金融系統衝擊。https://bit.ly/2EXd6sr



●紐約聯儲調查︰美國家庭通脹預期中值為2.8%。



●波音股價一度瀉13%，大摩指737 Max最糟糕情況是禁飛和整改。https://bit.ly/2TIoDFb



●半導體行業起風雲！英偉達收購Mellanox推進數據中心業務。

https://bit.ly/2F6y7Cf



●英議會今就修訂協議投票，央行警告︰即使敲定脫歐，投資增速難大幅回升。https://bit.ly/2TNkxM2



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