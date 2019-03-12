當代置業：預期一二線城市樓價不會大波動　成交量靠三四線

當代置業(01107)公布去年業績，總裁張鵬表示，2020年銷售額500億元人民幣(下同)，今年目標則為400億元，當中30億元來自代建業務。至於今年投地貨值約400億元，較去年提升約1成。



推盤方面，他透露全年供銷售貨值約為520億元，當中一、二線城市項目貨值佔約65%；預期未來一、二線城市樓價不會出現大幅波動，成交量則依靠三、四線城市。



該公司去年純利按年跌25.6%至5.24億元，主要受匯兌虧損2.05億元拖累，副總裁王強表示，期內收購交易帶來的稅項也有影響，惟目前無意使用對沖工具。公司去年度平均加權資本成本為約8.2%，他估計今年成本會上升約1個百分點。



集團目前在新三板有第一物業(837498)及第一體育(872128)等掛牌公司，張鵬表示，新三板是一個「儲水池」，未來待業務發展成熟會考慮改到內地主板上市。



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