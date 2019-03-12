樓價UPDATES：元朗半新盤議價成交頻現

上車客見近期樓價重拾升勢，擔心樓價愈升愈有，遂趕入市，其中元朗半新盤尚悅本月錄18宗成交，按月升近1.3倍。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區



●太古城廬山閣高層E室，實用面積670方呎，採三房間隔，原叫價1,300萬港元，最終以1,268萬元易手，實用呎價18,925元。



●小西灣藍灣半島5座高層H室，實用面積323方呎，一房間隔，望小海景，以600萬元成交，實用呎租18,576元。



●筲箕灣形薈2座高層C室，實用面積318方呎，開放式間隔，以1.4萬元租入，實用呎租44元。



●鴨脷洲深灣軒3座中層C室，實用面積511方呎，兩房間隔，以2.2萬元租出，實用呎租43.1元。



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九龍區



●將軍澳峻瀅1期1座低層D室，實用面積693方呎，三房間隔，成交價788萬元，實用呎價11,371元。



●長沙灣泓景臺2座低層G室，實用面積658方呎，三房間隔，以1,110萬元成交，實用呎價16,869元。



●長沙灣碧海藍天2座低層E室，實用面積502方呎，兩房間隔，原叫租2.1萬元，經商議後調減約5.7%，以約1.98萬元租出，實用呎租39.4元。



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新界區



●元朗尚悅13座低層G室，實用面積426方呎，兩房間隔，以567萬元易手，實用呎價13,310元。



●馬鞍山迎海一期2座中層A室，實用面積496方呎，兩房間隔，原開價850萬元，雙方議價後以810萬元易手，實用呎價16,331元。



●沙田康林苑C座中層02室，實用面積544方呎，三房間隔，議價後以自由市場價600萬元易手，實用呎價11,029元。



●大埔康樂園雙號屋，實用面積2,121方呎，原開價3,300萬元，議價後減價約12萬元，以3,288萬元沽，實用呎價15,502元。



●粉嶺碧湖花園2座中層B室，實用面積491方呎，三房間隔，以598萬元易手，實用呎價12,179元。

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