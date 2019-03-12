【高盛推介】恒指再漲　Put輪見資金明顯流入

高盛(亞洲)有限責任公司：道指周一(11日)晚先低後高，最終上升超過200點，接近全日最高位收市。周二(12日)早段高開257點之後升勢持續。



國務院副總理劉鶴周二早上應約與美國貿易代表萊蒂澤、財政部長姆紐欽通話，雙方就關鍵問題進行具體磋商，並確定了下一步工作安排。



周一恒指回升，資金又重回恒指熊證之上，有約8,900萬港元流入其熊證，而牛證則有約5,800萬元流走。



投資者如計劃部署牛證，現階段可留意恒指牛證(59105)，收回價28,188點，是相近收回價的牛證中槓桿最高，行使價28,088點，換股比率10,000，槓桿比率41.8倍。



相反，投資者如計劃部署熊證，可留意收回價29,250至29,450點附近的熊證，距離恒指現貨有近400至600點差距，當中可留意恒指熊證(68169)及熊證(69253)，兩者都是相近收回價的產品中槓桿最高；較進取、貼價的熊證則可留意熊證(57576)，收回價29,028點，屬高槓桿的選擇。



熊證68169，收回價29,278點，行使價29,378點，換股比率10,000，槓桿比率52.5倍，相近收回價的熊證中槓桿最高。熊證69253，收回價29,428點，行使價29,528點，換股比率10,000，槓桿比率42.5倍，相近收回價的熊證中槓桿最高。熊證(57576)，收回價29,028點，行使價29,128點，換股比率10,000，槓桿比率93.1倍，高槓桿進取之選。



投資者如希望部署恒指認沽證，現時市場上最活躍的認沽證行使價於27,860點、5月份到期，提供約17倍實際槓桿，在這相近條款中有槓桿更高的沽證(25581)，投資者如看淡可留意沽證25581，行使價27,868點，2019年5月30日到期，實際槓桿17.8倍，熱門條款產品中槓桿最高。中年期、低街貨的選擇則可留意沽證(23125)，行使價26,868點，2019年6月27日到期，實際槓桿15.1倍，中年期、低街貨。



免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。©版權所有2019年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。



本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

