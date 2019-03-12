【即市分析】內險股中長線仍有上升空間

東方產經專欄作者股博士：A股近期牛氣沖天，利好中資金融股表現，即將陸續公布的內險股成為市場焦點。其中今日(12日)派成績表的中國平安(02318)現升2.9%報83.35元，中國財險(02328)、中國人壽(02628)、中國太平(00966)及中國太保(02601)齊齊升逾2%。(保險板塊追蹤：https://bit.ly/2rzVFea )



投行摩根大通最新報告亦唱好板塊，認為內險股年初至今升20%，同期恒指僅升10%，跑贏大市主要受惠於中國股票市場上升所致。



不過，該行對壽險依然保持謹慎態度，將太保及新華保險(01336)評級由「中性」降至「減持」，惟仍偏好大型保險公司如國壽、財險及平保，並將板塊目標價平均上調6%。



事實上，內地加快保險行業開放進程，險資投資渠道將擴闊，料有利板塊表現。若然業績表現對辦，A股氣氛繼續改善，內險股投資收益回報可因而受惠，股價中長線仍有上升空間，不妨伺機跟進。

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