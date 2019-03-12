樓價UPDATES：首置客零議價買奧坊•曉岸

新樓齡屋苑受追捧，大角咀利奧坊•曉岸一房單位，零議價下售540萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●柴灣杏花邨43座中層2室，實用面積約713方呎，三房連露台設計，以月租約26,000元租出，實用呎租約36.5元。



●香港仔珍寶大廈高層單位，實用面積約240方呎，一房間隔，並連約145方呎空中花園平台，以約486萬元轉手，實用呎價約20,250元。



●西灣河嘉亨灣1座高層C室，實用面積462方呎，面房間隔，望海景，叫價1,350萬元，放盤兩星期，減130萬元後以1,220萬元連租約易手，實用呎價26,407元。



●灣仔囍滙2座高層N室，實用面積348方呎，開放式間隔，以940萬元連租約易手，實用呎價27,011元。



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九龍區



●大角咀利奧坊•曉岸2座低層K室，屬一房間隔，實用面積約265方呎，以540萬元放盤3個月後，不設議價空間下獲外區首置客承接，實用呎價約20,377元。



●何文田帝庭園3座高層A室，屬套三房房間隔，另設工人房，議價後連同車位以2,380萬元沽出，實用面積1,184方呎，折合呎價20,101元。



●將軍澳新都城2期10座低層H室，三房間隔，以830萬元放盤兩個月，議價後減價10萬元，獲區內客以約820萬元購入，實用面積538方呎計，折合呎價約15,242元。



●奧運站凱帆軒3座中層E室，兩房間隔，實用面積約447方呎，以865萬元放盤，零議價成交，實用呎價約19,351元。



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新界區



●青衣翠怡花園本月錄得6宗成交，包括9座中層A室，實用面積451方呎，兩房間隔，去年7月叫價700萬元，最終累減62萬元，以638萬元沽出，實用呎價14,146元。



●東涌東環兩日錄4宗一房單位成交，其中3A座中層8室，實用面積378方呎，於2015年以413萬元一手買入後一直出租，去年中租客遷出，遂以610萬元交吉放盤，今年1月中下調叫價至550萬元，經議價後，最終以548萬成交，實用呎價14,497元。



●荃灣海之戀7座中層C室，實用面積391方呎，一房間隔，享海景，月租叫價17,000元，以一口價租出，實用呎租43.5元，新租客為公務員夫婦。



●天水圍嘉湖山莊翠湖居5座高層F室，單位實用面積449方呎，兩房間隔，成交價515萬元，實用呎價11,470元，新買家為外區換樓客。



●大圍金禧花園3座中層C室，實用面積314平方呎，兩房間隔，議價後以580萬元易手，實用呎價18,471元。

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