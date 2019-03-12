【即市分析】友邦績前留意好倉部署

東方產經專欄作家Handsome哥：重磅股友邦保險(01299)將於本周五(15日)公布業績，從近期多間大行發表的報告所見，市場對業績展望偏向樂觀，股價日前創出79.85元新高現回吐，惟回調至75元邊現明顯支持，近日重拾升勢，現升1.9%報78.3元。



摩根士丹利日前報告認為，市場開始反映公司中國業務之估值，惟大部分投資者認為中國業務之實質價值至2020年或以後才會顯現，相信近期股價推動須靠經紀渠道或收購等因素推動加快業務擴張。該行提升友邦中國估值180億美元，為反映相關調整，目標價自75元上調至90元，評級維持「增持」。



該股近日重拾動力，並再度收復10及20日線，若認為在市場氣氛好轉下，其股價有望挑戰高位，可考慮部署好倉，友邦滙豐購(26628)，行使價81.88元，實際槓桿7倍，今年8月到期。

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