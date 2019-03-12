億勝生物科技：料3項目產品今年內可上市發售

內地藥品公司億勝生物科技(01061)主席嚴名熾於傳媒午宴透露，公司去年有3個項目進入臨床試驗階段，預計將於今年內獲取上市批文(即可在市面上發售)。



他指，旗下與第三方合作發展的SkQ1滴眼液已於上周五(8日)進行第3期臨床試驗，預料於第2季有結果。



他指，若相關產品獲批銷售，未來將會有一系列相關的產品在全球銷售，在中國會全自營銷售，到海外市場則會和外國藥廠合作，預料有關產品可成為公司的重要收入來源。



對於內地政府推出政策整頓醫藥業市場，嚴認為，「中國現時有很多藥品不應在市面上」，當局有「大動作」是無可厚非，有關舉措能使行業更健康發展。

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