傳虛擬銀行牌照最後入圍名單出爐　中資居多

香港金融管理局有望3月內發出首批虛擬銀行牌照，市傳成功進入最後一輪審查的機構，以中資及金融科技背景公司居多，包括騰訊(00700)、螞蟻金服、小米集團(01810)、眾安在線(06060)，另有本地科創公司WeLab、渣打香港及香港電訊(06823)等。



虛擬銀行即是不設實體分行的銀行，但監管要求與傳統銀行無異，一般市民可透過網上或手機平台使用全面的銀行服務，如定存、借貸或投資等。



有業界人士認為，虛擬銀行利用科技節省分行及人手等行政成本，其員工架構規模可細至約100多人，亦不排除與其他機構合作，設立實體網點供客戶辦手續或提款。



據了解，虛擬銀行普遍計劃以「遙距認證」方式開立戶口，即市民利用手機或網上平台，輸入個人資料，並進行自拍、上傳身份證及其他證明文件圖片，再交由銀行後台職員核實資料，並批出申請。其技術與近年推出遙距開戶的中信銀行(國際)、渣打香港及大新銀行(02356)相近。



金管局早前稱，在30份申請當中，已篩選出其中8份作最後盡職審查，申請分別來自不同背景，包括本地、内地和海外公司，當中包括銀行、非銀行金融機構和科技公司，爭取在3月底前可以發出牌照。

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