歐股升跌不一　英銀行股受捧

歐股三大指數個別發展，英國富時100指數跌0.98%，現報7,087點；德國DAX指數跌升0.54%，報11,580點；法國CAC指數升0.28%，報5,282點。



英國銀行股做好，Lloyds Bank升2.75%；蘇格蘭皇家銀行(RBS)升2.29%；巴克萊銀行(Barclays)升1.42%。



個股方面，法國雷諾汽車漲1.3%；此前有報道指，雷諾、日產及三菱正就新的聯盟管理架構進行談判。



金融科技公司Wirecard大漲8.53%；此前公司曾因涉嫌財務欺詐而被新加坡監管機構調查。



【16:05】歐股三大指數開市個別發展，英國富時100指數變動不大，現報7,125點；德國DAX指數升0.65%，報11,615點；法國CAC指數升0.52%，報5,293點。



英國首相文翠珊與歐盟委員會主席容克發布聯合聲明，雙方同意就脫歐協議作出具法律效力的修訂。英國議會今日(周二)將就新修訂的脫歐協議進行投票。



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