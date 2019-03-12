星展丘卓文：港樓市仍有10%下調空間

星展香港的香港房地產業分析員丘卓文表示，看淡本港今年樓價，料樓市仍有10%調整空間。雖然現時樓市有復甦跡象，但只是「半年前預計好差嘅因素，現時又唔係咁差」，強調經濟環境只是相對不太差，並非整體經濟環境轉好，亦未見經濟上升軌跡，經濟存在不確定因素，並有下行風險。



他又指，部分區分的供應較多，如大埔、屯門等，在市況平穩下，發展商沒有加價空間。



他指，地價受多項因素影響，難以預料地價。不過，若今年投地以本地發展商為主，相信不會出現「天價交易」。因為本港發展商與內地發展商不同，內地發展商則較傾向單次性，故出價會十分進取；本地地產商紥根香港，而投地後需在時間內開發及預售，故採取分散風險策略，「每年都投啲」。



至於政府計劃推出空置稅，他認為，發展商投地時會計算相關成本，並一定會影響豪宅地，因豪宅對象較小眾，難以沽售。



丘卓文又指，本地發展商的股價受中美貿易戰影響，但在基金年初「追貨」帶動股價向上，股價由年初至今已升約20%。被問及是否入市好時機？他僅指，「要諗咩位take profits」，建議投資者「賺住一部分先」。



地產股中，他較看好新世界發展(00017)，因受惠尖沙咀區內大型商業項目落成，而在下半年至明年，將會推出大圍站上蓋項目。



他續指，加息步伐放慢，更看好房地產信託基金，加上房託持有的都是民生類資產，推介置富產業信託(00778)，因息率不錯；領展(00823)早前收購北京及深圳商場，雖然短期對其盈利沒有幫助，但相信改善其租務組合。雖然現時其估值不便宜，但有回購憧憬，股價不會太差。

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