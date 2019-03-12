【市後重點睇】英鎊企1.320　道期向好

美匯指數跌至97.0水平徘徊，圓匯企111.3；歐元兌美元報1.125，英國議會即將就脫歐協議投票，英鎊企1.320。港匯處7.8498。在岸、離岸人民幣分別企6.71及6.72水平。金價報1,295美元，布油企66.7美元，紐油報57.0美元。道指期貨升46點。



●市後關注點

-17:30 英國1月GDP、工業產出、製造業產出、商品貿易帳；英國央行公布金融政策委員會2月26日會議記錄

-20:30 美國2月CPI

-20:45 聯儲局理事布雷納德講話

-周三凌晨00:00 美國能源信息署(EIA)公布月度短期能源展望報告

-周三凌晨03:00 英國議會就首相的新脫歐協議進行投票

-周三凌晨04:30 美國石油協會(API)發布行業版原油庫存周報



●恒生指數全日收報28,920點，升417點或1.46%。https://bit.ly/2NXz1DS

-異動板塊：惠生國際及雨潤食品抽升。

-會德豐純利跌16%，派息1.05元。

-特步去年盈利增60%，股價午後漲5%。

-光大國際全年多賺23%，末期息12仙。



●A股快報：滬綜指續升1.1%，創指今年累漲逾4成，電力物聯網概念狂炒。https://bit.ly/2HeAmpg



●亞洲股市：日股收漲378點，大日本製藥飆5%。https://bit.ly/2Tt6jRn



●歐股三大指數個別發展，英國富時100指數變動不大，現報7,125點；德國DAX指數升0.65%，報11,615點；法國CAC指數升0.52%，報5,293點。



●【大行報告】大摩料新城發展可完成今年銷售目標。https://bit.ly/2tZgz4A



●【股匯攻略】A股ETF候低吸納。https://bit.ly/2CfQin8



●【即市分析】

-內險股中長線仍有上升空間。https://bit.ly/2F5RPhv

-中移醞釀破位吼認購證。https://bit.ly/2NXisbg

-友邦績前留意好倉部署。https://bit.ly/2O2HSEs



●傳人行就利率併軌向銀行開展調研。



●當代置業：預期一二線城市樓價不會大波動，成交量靠三四線。



●【大師午間教路】大市補裂口，再等等。https://bit.ly/2TyR9de



●中國2月份智能手機出貨量1,398.9萬部，按年下降20.1%，佔同期整體手機出貨量的96.4%。Android手機在智能手機中佔比90.9%。

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