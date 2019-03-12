美股準繩波浪大師：未來數周恐大調整　隨時冧...

外國傳媒報道，美股資深分析員、專門研究「波浪理論」、去年11月警告股市要累瀉近兩成，結果言中的ElliotWaveTrader.net創辦人Avi Gilburt最新警告，根據波浪理論，由於標指不能上衝2,875點，似見了短期頂部，有機會掉頭瀉至2,200點水平，即較目前有大約兩成下跌空間。



他指出，標指仍處牛市「4浪」的「c微浪」調整(即該浪式最後一次調整)，最差可以大跌至2,200點，之後才實現「5浪」的終極一升。他估計，美股未來數周會處於調整市，首階段支持區間介乎2,500至2,600點，之後再反覆下跌，最懷情況就是跌到2,100至2,200點，以完成「4浪」調整。



他重申，目前仍看美股是牛市，標指「5浪」目標是3,200點，最樂觀是4,000至4,100點，預計會在2022至2023年實現，即美股牛市可望再持續3至4年。



事實上，Gilburt近年測市頗為準確。舉例，他在去年11月警告，由於標指跌穿了2,880點支持位，料將上演「過山車」式大幅波動走勢，未來數周恐插逾500點或19%。結果標指在去年12月26日低見2,346點！



又例如他早於2015年透過「波浪理論」，預言標指最少升至2,537至2,611點，結果在2017年實現。在2017年，他預言標指遠未見頂。到了2018年9月11日，他預測只要標指能守住2,830點，未來兩周(即9月25日前)內有機會升至2,975點，結果在同年9月21日曾高見2,940點，之後看淡。



在「波浪理論」中，「牛市」分1至5浪，其中1、3、5是升浪，2及4是調整浪，在每一個浪期間，又可以分為1至5微浪，其中1、3、5微浪是升浪，2及4微浪是調整浪，亦可再細分a、b、c。當確認「牛市」終極5浪見頂後，就是「熊市」的A、B、C浪，其中A及C是跌浪，B是反彈浪。

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