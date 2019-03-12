【fb直播】好友強勢沒法擋？問問阮子曦

恒指連彈兩日，周二(12日)愈升愈多躍躍欲試2萬9，短線有望向上突破？現階段有乜策略應市？



騰訊(00700)重越360元、港交所(00388)再獲大行唱好領升指數！不過鐵路基建、物管板塊升得更勁，股票倉內必備幾隻？



豬肉價漲，豬肉股萬洲(00288)升幅冠絕藍籌，不過迫近阻力頂8元，再追水位唔多？



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