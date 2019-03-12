特步：目標新收購品牌3年內達收支平衡

特步(01368)去年度純利升6成，同店銷售達中雙位數增長。面對內地零售增長放慢，集團主席兼行政總裁丁水波表示，今年首兩個月集團銷售仍錄高增長，增幅與去年度相若。



該集團未來計劃多品牌發展，早前集團公布引入兩個新合營品牌，他稱將於明年初開設新品牌形象店，預計3年後該兩個品牌在內地的店數將分別約200間，涉及投資額約1.55億元人民幣，強調零售業務現金流轉快，毋須為此而作融資。



他補充，目標新品牌業務3年內達到收支平衡，到第4及5年為爆發期，會為集團業績帶來貢獻。他指，未來會繼續物色收購對象，但強調不會輕易作出決定。



去年集團內地店數淨增200間，他表示，現時集團以開設體驗店為主，相關銷售較以往店型上升1倍，計劃今年將增加200至300間分店。

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