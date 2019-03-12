會德豐︰今年銷售目標逾100億元　空置稅影響不大

會德豐(00020)周二(12日)舉行業績發布會，樓市情況成為提問焦點。主席兼常務董事吳宗權表示，今年公司的銷售目標是逾100億港元，可售項目包括將軍澳日出康城7期，有機會在上半年推出。而日出康城8期要視乎進度，或可在年尾推出。



被問到空置稅的影響，他表示，有關政策仍未有詳細內容公布，但公司會採貨如輪轉策略，以減低貨尾帶來的利息、保養、小型裝修的成本。而公司目前貨尾數目僅約200多個單位，相信影響不大。未來項目單位定價冀貼市價推出。



他又表示，集團會視乎市價繼續投地。雖然海航集團退出香港地產市場，但他仍認為政府地的投標競爭仍然激烈。



公司截至去年底止的淨負債比率為13%，按年上升1個百分點。在現金狀況良好之下，吳氏表示，「如果低價」會考慮回購公司股份，甚至或會增持下屬的九龍倉(00004)和九倉置業(01997)。

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