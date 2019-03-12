致富智庫︰成功人士「吹水」同一般人有咩唔同？

大家認識新朋友時，會用甚麼開場白？哈佛大學研究人員指出，無論怎樣也好，在社交場合與陌生人閒聊，千萬不要用「你好嗎」來打開話題！



聊天可說是重要的商業技能。而研究亦指出，懂得向對方發問有意義、有延伸性問題的人，一般來說較受歡迎。那麼，成功人士「吹水」會如何開始？怎樣才可發問富有意義的問題？全球最大領導訓練機構光輝國際(Korn Ferry)舵手Gary Burnison於外國媒體撰文，教你成功人士對談的七大竅門。



1、善用A.C.T.技巧

人與人之間溝通幾乎都以閒聊開頭，想要有好的開端，就必須符合A.C.T.標準。

●A(authenticity)：真實

●C(connection)：有連結

●T(taste)：讓別人了解你是怎樣的人



2、別做「新聞快訊」

很多人都喜歡利用最新的交通、天氣及體育新聞來打開話題，猶如新聞快訊一樣。但專家建議，最好避免談這些，反而應嘗試講講對你來說更重要、更切身的題目。



3、觀察周遭環境

Gary Burnison建議，「在張開嘴前，請睜開眼睛」。你可以看看身處的場合中，有沒有一些古怪、有趣的玩意，可能是一幅畫、一件擺設，當中或者有一些獨特之處好讓你作為談話的開端，進而發展成有意義的對話。



4、分享自己的事

若然，最近在你身上發生了甚麼新鮮、有趣的事，不妨「開心Share」。例如「我收養了一隻寵物」、「我的孩子周末第一次騎單車」等。



5、想傾偈唔好等

無論是在電話還是面對面也好，如果你希望與某人溝通，就要盡早。原因是在等待時，或會有人「搶去」了你原本想講的話題，又或者被更健談的人搶先出擊，錯失交談機會。



6、留意肢體語言

談話不僅僅是專注於內容，講話的語調、臉部表情、眼神接觸，都有助加強別人與你聯繫。試回想與別人談話時，你是否直視他人雙眼？講電話時語調是否溫和？



7、切入重點

由閒聊轉化至切身的話題，為閒聊的下一個階段。如果對話順利進行，進一步則可以談及另一些話題，以展現你個人的學識及貢獻等。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth