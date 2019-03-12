你想Dream Home：80後非一般儲錢法　五年夠300萬上車

為買樓可以去到幾盡？今期《你想Dream Home》女主角Jam，為了達成置業夢，將收入扣除必需開支後全數儲起，最高峰時每月儲蓄高達6萬元。憑着「搵得多，使得少」的非一般儲錢方法，這位80後與她的丈夫五年就儲了逾300萬元首期上車。



Jam大學畢業時爸爸病逝，頂硬上接手車房，21歲便要在男人堆中打滾。自小已有置業念頭，經營車房時開始儲錢，當時與從事金融行業男朋友理財觀一致，衣食住每個月花數千元便夠生活。



她笑稱雖然好盡力儲錢，但亦不會虧待自己，但亦只會適度花費，一年只會去一次短途旅行，最奢侈的消費是學插花。她亦不諱言金融業好「屈機」，「升職升得快，人工加得多」，而經營車房亦有助加快儲錢速度。



兩人結婚前已儲夠彈藥，鎖定在馬鞍山區置業，當時足夠買入兩房上車盤，但家人見細單位樓價飆升了不少，覺得入市不划算，建議買入升幅較小的大單位。



於是，他們一邊睇樓，希望等樓價下跌，但又擔心會繼續升因而「走寶」；而2016年初，兩人以為樓價會受股災衝擊而大跌，所以又擱置上車大計。



同年年底，兩夫婦買入馬鞍山天宇海特色單位，僅花數小時便拍板以928萬元購入，剛好在女兒出生前安頓下來。錦上添花的是，他們後來發現該單位做價低於銀行估價，心理上覺得「買抵咗」。



單位首期連同印花稅、裝修費及雜費斥資近500萬元。兩公婆「嘔晒全副身家」支付三分二首期，餘下由家人「包底」，現時每月向家人歸還兩萬元，期望十年內全部清還。



為了照顧家庭，Jam懷孕時已轉行從事保險代理。她坦言，置業後「無咗幾百萬元」，戶口僅餘幾千蚊，要等老公出糧逐月還款。當時她正待產，返工日數短，自言有如「踩鋼線」，但「如果無信心都不會買，搞得掂先會諗上車」。



置業後，Jam一家反而輕鬆了，每年旅遊的次數亦多了。連同供樓、還款及旅遊等全部家庭開支，Jam每月使費約6萬至7萬元，由任職基金經理的丈夫逾十萬元月薪支撐。家裏即將再添新成員，開支勢必增加，自己份糧則會視為「Bonus(花紅)」。



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