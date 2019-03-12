大摩奇準分析員：股市調整未完　短期只會更糟糕

外國傳媒報道，美國華爾街大行摩根士丹利警告，股市調整似未完結，有證據預示更多的下跌風險就在眼前。



該行警告，市場原預期標普500大企業今年每股盈利會下跌4至5%，惟最新已預期每股盈利跌6%；相比之下，標指則於去年聖誕節見底後累彈逾17%，反映投資者只顧着聯儲局「放鴿」及中美貿易談判有機會達成協議，而忽略了企業盈利因素。



該行近年測市奇準的首席美股策略分析師Michael Wilson直言：「企業盈利修訂的幅度已是我們見過的最糟糕一次，因為所有行業的銷售和邊際利潤指引均下降。盈利衰退是真實的，而且比我們在2015至2016年經歷的更廣泛。它是發生在經濟沒有多大韌力的時候。」



回看2015年中之後，美國企業盈利連續5季倒退，當時美股經歷過兩次逾10%的大調整。如今企業盈利料在首季收縮，次季亦預期增幅不大，Wilson更擔憂全年都不濟。事實上，他在2月就大幅下調了今年美國企業盈利增長預測，由4.3%降至僅增1%，主因是去年第4季企業表現未如理想。



與此同時，有兩個經濟數據或能佐證Wilson的擔心是正確，就是企業2月削減職位的數目創2015年7月以來單月最高；2月非農就業職位僅增2萬個，為2017年9月以來最少。Wilson認為，在企業盈利未轉好之前，很大機會要先經歷更壞的狀況。



回看近年測市奇準，雖然他於今年1月表示，美股由2018年1月開始的「滾動型熊市」已結束，但不代表立即狂升，重申美股步入大型上落市，標指目標是2,750點，未來一年波幅介乎2,400至3,000點之間。

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