滙豐上調騰訊目標價1%　惟降其盈利增長預測

騰訊控股(00700)上周推出的新手遊《完美世界》獲市場看好，周二收市漲1.74%，報361港元，今年為止累升14.96%，市值膨脹約4,474億港元。滙豐環球研究調高騰訊目標價1%至404元，維持「買入」投資評級，惟提醒騰訊去年第四季業績表現一般，去年全年純利增長不夠兩成。



《完美世界》1月已獲監管機構批准用戶「課金」，富瑞相信其上周三(10日)推出起首季月均收入會有6億元人民幣(下同)，野村證券則相信，帶挈騰訊遊戲業務近年急速膨脹的《王者榮耀》「寶刀未老」，2月份收入在更新版的推動下創下70億元之新高。



值得留意的是，滙豐之所以調高騰訊目標價，主要是調高了騰訊旗下投資組合2020至2028年期間自由現金流(FCF)之平均增長預測1個百分點至8%，即看好騰訊的投資回報，繼而將騰訊投資每股價值估算由41元調高到43元，換言之並非基於該公司基本業務之短期表現。



事實上，該行估計，去年騰訊非通用會計準則(non-GAAP)純利只有758.55億元，按年僅增長16.47%；同時調低了該公司今年及明年非通用會計準則non-GAAP盈利預測0.9%及2.3%，至1,014.3億及1,263.6億元，換言之今年及明年增長33.71%及24.57%，期內毛利率會繼續下跌。



此外，該行又調低了騰訊去年第4季及今季智能手機遊戲收入預測4%及2%。去年第4季主要受累每月每戶收入(ARPU)高的遊戲表現欠佳，今季則受累遊戲推出數量比去年同期為少，以及《王者榮耀》呈強之際，其他遊戲表現欠佳。



市場期望廣告收入能夠紓緩遊戲業務的弱勢，惟滙豐估計，去年第4季騰訊網絡廣告收入增長只有36%，低過前1年同期的49%，主要受累宏觀經濟放緩。

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