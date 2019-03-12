【北水追蹤】繼續掃入內銀　買港交所沽財險

港股上周五下試牛熊分界線承接後，本周重拾升勢，恒指今日(周二)高位見28,941點，收報28,920點，升417點，主板成交1,090億元。港股通成交額約134億元，按日增加2億元，佔主板成交額約12%。南下資金錄得淨流入17.8億元人民幣。



北水繼續買建設銀行(00939)，其港股通錄得淨流入約1.92億元。工商銀行(01398)港股通更錄得流入約5.64億元，為全日淨流入金額最多的個股。中國銀行(03988)亦錄得淨流入約2.05億元。



騰訊控股(00700)港股通淨流入約9,836萬元。人氣股香港交易所(00388)今日派息除淨後股價再升逾3%，小股東真正財息兼收，其港股通亦錄得淨流入1.27億元。此外，新華保險(01336)、IGG(00799)、吉利汽車(00175)及萬洲國際(00288)港股通分別錄得淨流入約9,492萬元、5,404萬元、5,416萬元及7,749萬元。



中國財險(02328)港股通錄得淨流出9,896萬元，為全日淨流出最多的個股。另中興通訊(00763)及融創中國(01918)分別錄得淨流出約3,934萬元及4,476萬元。

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