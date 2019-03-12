中興股東擬減持A股　不超過公司股本3%

中興通訊(00763)公布，股東中興新將以其持有的不超過4,192.67萬股公司A股股份（約佔公司總股本的1%）認購工銀瑞信滬深300ETF份額，擬認購不超過4,192.67萬股公司A股股份價值對應的基金份額。



在認購基金份額的時間，即公告披露之日起15個交易日後6個月內，中興新在任意連續90個自然日內通過證券交易所集中競價減持公司股份不超過公司股份總數的1%。



此外，中興新計劃通過大宗交易方式減持公司A股股份，在任意連續90個自然日內，通過大宗交易方式減持股份的總數不超過公司股份總數的2%。

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