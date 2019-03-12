中美談判有變數？專家警告中國買不了那麼多大豆

外國傳媒報道，在中美貿易談判之中，加額採購大豆被視為中方向美方示好的舉措，但有專家質疑，中國的需求根本買不了那麼多大豆。



根據美國農業部長Sonny Perdue表示，中國已承諾向美國額外購買1,000萬噸大豆，而中方亦證實，已訂購逾300億美元美國出產的大豆，作為貿易協議的一部分。不過，根據中國消費數據顯示，大豆進口量近月持續下跌。



由於貿易戰關係，去年中國由美國進口的大豆數量跌至10年最低，而今年2月數據顯示，中國進口大豆按年大跌17%，為過去4年最差的月份，部分原因是關稅。



其實，內裏或有更重要原因，就是中國正受到豬流感影響，直接影響作為飼料的大豆需求。由去年8月起，中國舉報了111宗有關於「非洲豬瘟」爆發的報告，涉及28個省及地區，約100萬隻豬已被處理。事件令今年1月生豬量按年減13%，繁殖母豬更按年跌15%。



INTL FCStone亞洲大宗商品部門風險管理顧問Darin Friedrichs表示，非洲豬瘟已帶走了民眾需求，現在無法彌補失去的豬。雖然該病毒不會傳至人類，但目前未有令豬隻免疫的疫苗，令大豆進口商感到緊張。再者，除了美國，全球仍有大量大豆庫存。



除了實際需求，凱投宏觀(Capital Economics)首席大宗商品分析師Caroline Bain稱，更重要的原因是中美貿易協議立場仍有變數，令中方不用急於巨額購入大豆。



事實上，在中美爆發貿易戰前，中方是美國穀物和大豆的最大買家，2017年美國出口相關產品的金額約400億美元，中國就佔了155億美元。Bain表示，如果中國額外購買300億美元大豆，就等如155億美元的倍數，這看起來難以實現。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/