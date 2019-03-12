聯交所股權變動資料顯示，南方通信(01617)於3月11日獲工銀國際資產管理增持50萬股，最新持股數目5,648萬股。



南海石油(00076)於3月7日、11日及12日獲Zhao Jie合共增持約2.42億股，最新持股數目約9.5億股。



同程藝龍(00780)於3月6日獲摩根大通增持41萬股，最新持股數目約1.03億股。



香港交易所(00388)於3月6日獲摩根大通增持358萬股，最新持股數目7,743萬股。



創業集團(02221)於3月11日獲朱勇軍增持10萬股，最新持股數目8,155萬股。



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世紀城市國際(00355)於3月8日被Dalton Investments LLC減持31萬股，最新持股數目約3.84億股。



中國金屬資源利用(01636)於3月11日被涼山州發展(控股)集團有限責任公司減持32萬股，最新持股數目約1.3億股。



北京汽車(01958)於3月6日被摩根大通減持597萬股，最新持股數目約1.2億股。



國聯證券(01456)於3月8日被東航國際控股減持148萬股，最新持股數目5,746萬股。



天津發展(00882)於3月6日被中央匯金減持44萬股，最新持股數目5,356萬股。



藥明康德(02359)於3月6日被摩根大通減持2萬股，最新持股數目850萬股。



理文化工(00746)於3月6日被Value Partners High-Dividend Stocks Fund減持11萬股，最新持股數目4,116萬股。



福萊特玻璃(06865)於3月7日被中國華融資產管理減持441萬股，最新持股數目2,695萬股。



米技國際(01715)於3月7日被Haitong International Asset Management (HK) Limited減持5,300萬股，最新持股數目約1.15億股。



華晨中國(01114)於3月6日被摩根大通減持526萬股，最新持股數目約3.48億股。



萬洲國際(00288)於3月6日被摩根大通減持547萬股，最新持股數目約7.29億股。



豐盛服務集團(00331)於3月6日被惠理集團(00806)減持61萬股，最新持股數目約2,225萬股。



青島啤酒(00168)於3月7日被摩根大通減持287萬股，最新持股數目約4,978萬股。



馬鞍山鋼鐵(00323)於3月6日被摩根大通減持660萬股，最新持股數目約8,355萬股。



壇金礦業(00621)於3月11日被De Bruin Christiaan Rudolph de Wet減持1,000萬股，最新持股數目約3.73億股。

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