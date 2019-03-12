光大國際：冀10年內海外業務收入佔比升至一成

內地環境綜合治理服務商光大國際(00257)全年派息24港仙，與去年持平，但派息比率按年下跌1.2個百分點至29.5%。執行董事兼財務總監黃錦驄的表示，派息是經過充分考慮，綜合現有財務狀況、日後業務發展資金需要等因素，強調會為股東給予最好回報。



回顧期內，執行董事兼行政總裁王天義指，集團落實58個新項目，並簽署6個現有項目的補充協議，涉及總投資額約235.22億元人民幣；承接9個環境修復服務，合約金額約1.87億元人民幣。至2018年末，已落實環保項目324個。



他指，縱然經濟環境充滿變化，但不論海外或中國市場，注重綠色及環保發展的態度不變，認為今年的發展機遇仍大於挑戰。



他又指，目標在10年內，把集團發展成國際綠色服務商，雖然現時海外業務收入佔比不足2%，但隨集團規模逐步擴大，冀屆時能提升至10%。



他續指，集團會繼續完善科技技術，及裝備製造，雖然研發要加大投入，而且或未必能為集團帶來直接盈利，但技術改善能提升營運效率及降低生產成本。而集團在科技上，去年已投入超過1億元人民幣，計劃今年投入約2億元人民幣，料未來5年累計投入10億元人民幣。



黃錦驄補充，集團2018年的資本開支為130億港元，預計今年的資本開支約180億港元。



至於集團分拆水務業務光大水務在港上市，雖然已重新遞交申請，但未見有新進展。王天義指，光大水務在港上市計劃的進度，因市況而有所放緩，但強調集團一直在全力推進，若有進一步消息會立即公布。

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