科技商機：無線充電電視VS鏡面電視

外媒報道，三星一項描述無線電視的專利曝光，展示一項使用無線方式傳輸電力的專利設計。此前三星推出的The Frame TV可以在關機後變為一幅畫，或顯示與牆紙相同的紋理融合進電視背景牆達到透明效果，別出心裁。



在此基礎上，三星Q9F的環境屏融入更多變化，而用一根線集成電源、HDMI等信源所有外設需求達到極簡的壁掛效果也開始廣為人知。



業內人士表示，當你有了只有一根線纜的電視，下一步的方向自然是無線的電視。據悉，三星電視的確向世界知識產權組織（WIPO）申請一項相關專利，展示無線電視的想法。三星於去年3月提交這項專利，近日正式公開。



從專利圖可見，鑑於電視非常輕薄，無法承載用於無線傳輸的線圈，三星將無線電力接收裝置放置在電視背部的下端，與之對應的發射裝置類似一個條形音響。



據猜測，三星可能與德國柏林國際電子消費品展覽IFA2019或美國紐約電子消費品展覽CES2020上將會展示使用這一專利的原型機，大家拭目以待。



另外，LG可謂三星的老對手，該公司在最新公布的新專利中顯示，公司正在進行鏡面電視的開發。這項專利的提交時間為2017年5月，並被命名為Mirror Display。



從LG的專利中，可以看到Mirror Display共有三種模式，分別是顯示模式、混合模式和鏡子模式。在LG的Mirror Display中，4：3的比例讓它更適合於壁掛。顯示模式下Mirror Display可以像電視一樣展示畫面，鏡子模式則可以讓它變成一面鏡子，混合模式能夠同時做到電視與鏡子的功能，在鏡子中央顯示圖像。



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