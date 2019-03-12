雙破頂！尚珩2號屋逾1.4億成交　每呎3.95萬元

豪宅新盤屢錄高價交投。香港興業國際(00480)銷售及市務助理總經理陳秀珍表示，沙田九肚尚珩剛售出2號洋房，實用面積3,587方呎，間隔五房四套房，設1,346方呎私人花園連私人游泳池、91方呎平台及826方呎天台。連車位成交價逾1.41億元，呎價39,500元，兩者均創項目新高。



該洋房屋內設私人升降機及樓梯通往各層，住戶可從地庫停車場直接進出住所。截至目前為止，樓盤共61伙中，以招標形式售出共45伙，成交金額逾26.57億元，加上早前售出的38個住客停車位，總成交金額為逾28.01億元。

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