創意新勢力：80後拓港產VR遊戲　獲5.5億力撐

港產VR(虛擬實境)公司Sandbox VR創辦人兼行政總裁趙子君(Steve)初期的創業路滿布荊棘，但挫折沒有磨滅他的信念和勇氣，公司獲得投資者和消費者的肯定，迄今取得超過5.5億元融資。



公司前稱GloStation，以香港作為總部，現時在香港、新加坡、溫哥華、三藩市等地設遊戲場地，為玩家提供4D體感的VR遊戲體驗，玩家會配上裝備及VR眼罩，進行模擬打喪屍等遊戲，當玩家在遊戲中被喪屍攻擊，會同時感到震動，如同親歷其境。公司早前宣布獲得6,800萬美元(約5.3億港元)A輪融資，投資者包括美國創業投資基金Andreessen Horowitz(霍洛維茨)、TriplePoint Capital、美國史丹福大學等。加上再早前的300萬美元融資，累計融資超過5.5億港元。



廣州出生的Steve是80後，1歲隨父母移居美國，13歲開始設計屬於自己的遊戲，其後給玩家付費下載，賺取學費和生活費。他憶述：「爸媽原先在內地教書，移民美國後由低做起，爸爸做清潔工，媽媽推點心車。小時候的食物是靠政府票據換取，雖然不好吃，但生存到。當時居住環境狹窄，我要與爸爸睡同一張床。」



80年代，中國人都愛追尋美國夢，他們亦不例外。其後父母轉做貿易生意，生活環境亦逐漸改善，他亦順利升讀聖地牙哥加利福尼亞大學的電機電子工程學士課程，並兼讀多個軟件和遊戲相關課程。在學期間他以個體戶形式售賣下載遊戲，其後他正式用1萬美元，2003年在美國開立第一間公司Blue Tea Games做生意。



他指，做遊戲設計的好處是可以全世界請人，其後他決定把公司擴展至香港，原因是小時候較喜歡看港產片，愛香港的文化，遂於2009年初隻身飛來香港繼續發展。公司當年主打網上休閒遊戲，較受女性玩家歡迎，發展不俗。



2013年時，手機遊戲愈趨盛行，競爭對手規模愈來愈大，他坦言「搵唔到出路」，由網上遊戲轉至手遊，捱至2015年每次出新遊戲仍要蝕錢，即使其中一隻遊戲獲蘋果公司(Apple Inc.)旗下App Store推薦亦如是，員工由高峰期50個減至數個，他亦要不斷注資入公司撐下去。



踏入2016年，VR成為炙手可熱的概念，一些產品相當一般的公司也能拿到極多融資，令他「深感不忿」，於是他與香港一班朋友合資50萬美元開設另一間專注VR的公司，這亦是Sandbox VR的前身。



當時他們想雙軌並行，一邊設計VR遊戲抵銷研發和經營成本，另一邊希望建立一個VR平台，可以讓玩家整個身體變成遊戲角色。豈料事與願違，2016年聖誕消費者對VR產品的需求遠差過預期，市場沒有擴大，他們的遊戲賺不到錢，公司資金當時只餘不足10萬美元，想找投資者融資亦失敗告終。



他記得當時面臨兩個選擇，一是公司倒閉，二是他把全副身家40萬美元放進公司博多一次，但同時全公司6個人答應減薪，並在未來6個月每周工作7日，直至完成遊戲和技術研發及開店推出市場。結果他們用了三個月時間，就成功在香港開店，遊戲隨即大受市場歡迎，到2017年底找投資者融資變得非常容易，很快便取得300萬美元的投資，並一直擴展至今。



當年一起奮鬥渡過難關的同事，現時仍在公司拚搏，薪酬不僅翻了多倍，亦有着不一樣的成就感。



Sandbox VR取得A輪融資後，一方面用來增聘員工，以管理遊戲基地、編寫新軟件和改良技術；另方面亦用作物色新地方，設立更多遊戲場地。公司第7個遊戲場地將設在澳門，並預期今年底在美國不同城市增設8個據點，且面積將會是現有場地至少雙倍。



公司現提供關於喪屍、海盜、星空3個VR遊戲，適合2至6人參與，在香港每人票價288元，遊戲時間連同教學、玩樂及片段回顧約一小時。



Steve表示，香港玩家的男女比例相若，平均年齡為30歲，主要由20歲出頭至接近40歲。至於美國市場方面，由於當地人的收入較高，票價亦是全球最貴，每人要42美元（約327.6港元），但需求同樣龐大。



他們目標是所有遊戲據點要維持多於六成的使用率，即是營業100小時，有60小時是有玩家正在使用。事實上，他們現時全部據點均能夠達標。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/