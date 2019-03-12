【深度解構】美聯儲未解開此謎　全球經濟恐突然死亡

美國聯儲局主席鮑威爾在去年12月下旬宣布加息，並言之鑿鑿今年可再加息兩次，惟今年1月底突然轉軚「放鴿」，暗示今年很難加息，即僅僅一個多月時間就極速變臉，有經濟學家目前仍質疑有「隱瞞」！他們試圖解開聯儲局「極速變鴿之謎」...



【世紀之謎】

外國傳媒報道，直至目前，連美國聯儲局也未能解開「世紀之謎」！這就是美國經過多年低利率、失業率降到超過歷史「全民就業」水平的3.8%之後，究竟通脹去了哪裏？



別輕視通脹消失，它不僅讓聯儲局貨幣政策蒙上陰影，更引發了一個重要問題：決策官員怎樣完成兩大職責？即追求最大的就業，並穩定物價。波士頓聯邦儲備銀行研究主任Jeffrey Fuhrer承認：「幾乎可以肯定的是，通脹與實際經濟的互動程度不像以往那麼大，這事關重大。」



回看聯儲局於2012年1月，明確設定通脹目標2%，之後通脹一直平均處於1.4%，即使扣除波動較大的食品和能源價格，核心通脹亦僅1.6%。換言之，7年來也未達標。



雖則說2012至2016年，可以將通脹未達標歸咎於失業率仍偏高，但到了2017年3月後，失業率已跌破4.5%，即開始踏入「全民就業」水平，惟核心通脹也只不過升至平均1.7%。



究竟通脹去了哪裏？至今也沒有圓滿答案！



【低通脹是好事？】

既然通脹低，聯儲局就可以長期放水、維持低息，股市又上揚。那麼，通脹遲遲未達標真的不好嗎？其實，低通脹是很麻煩，因隨着經濟增長不高，低於目標的通脹持續讓利率保持在歷史低位，將使聯儲局更難對抗下次經濟衰退，因為減息空間更小。



事實上，低通脹也有損央行最重要的資產：公信力！因為外界普遍認為，聯儲局是有辦法令通脹實現2%目標，至今一拖再拖，恐有損民眾信心。



【歷史怎說？】

美國經濟自2009年中重拾增長，到了今年7月，就會成為史上最長經濟增長期，即超過1991年3月至2001年3月，長達120個月，經歷了40季的舊紀錄。



不過，由於通脹長期不能達到2%目標，已證明聯儲局並非「全知全能」，根據往績，全球經濟有「突然死亡」的風險，因如今情況就恍如1960年代中期。



當時美國經濟迎來二戰後的全盛期，整個1960年代失業率從7%穩步跌至4%以下。在失業率降至低於5%後，核心通脹仍在一段時間內維持在2%以下，甚至曾低於1.5%...現時美國與1960年代似曾相識。



然而，在1960年代，當失業率進一步跌至4%以下後，通脹竟然失控！隨後一年，美國核心通脹飆兩個百分點，一下子由低於2%飆至4%，再過一年又升了2個百分點，達到了6%！不過，當時失業率仍維持在4%以下。於是，聯儲局只有一個方法，就是急速加息。結果是通脹受控了，失業率則失控了，1970年代經濟衰退從此展開。



換言之，聯儲局突然停止加息絕非佳兆，表面上是憂慮全球經濟，但這些憂慮在去年12月加息前已有，而非去年12月加息後至今年1月底前才發生，故令一些經濟學家十分憂慮。以上的「謎」是否像1960年代？連當局也無法排除。



研究金融市場年資逾20年的景順首席全球市場策略師Kristina Hooper就質疑聯儲局、加拿大央行，以及歐洲央行態度戲劇性轉變，是否看到了市場人士沒有看到的東西。

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