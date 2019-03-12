英脫歐又添變數！道期轉跌　港股夜期低水百點

英國國會周二(3月12日)將會為脫歐協議投票，目前再現變數，拖累美國道指期貨轉跌64點，港股夜期跌幅擴大，低見28,819點，跌86點，低水102點。



市場人士警告，脫歐協議投票將再度失敗，原因是英國首相文翠珊日前的聲明顯示，歐盟作出最重要的讓步，即歐盟已同意在擔保協議問題上，給予英國具有法律約束力的保證，令市場喜出望外。



不過，英國司法大臣考克斯最新表示，歐盟向英國提供的解釋性文件不會賦予擔保協議任何法律保障權利，與文翠珊觀點矛盾，觸發市場憂慮。



有英國保守黨議員亦稱，不能支持脫歐協議，也很難讓歐洲研究組織(ERG)支持這份協議。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/