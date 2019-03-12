財經評論：智能手機已飽和　電訊革新迎洗牌

一場華為風暴，令不少人對5G技術恍然大悟，明瞭這是劃時代革新，誰能執牛耳，誰就能在未來佔領導地位。這既是一場國與國競爭，亦是一場消費革命，足以讓科技領先品牌重新洗牌，猶如當年iPhone及三星崛起，凸顯了新經濟動力。作為投資者，更要洞悉先機，在此尋找機遇。



內地周二(12日)公布，2月智能手機出貨量約1,398萬部，按年大跌兩成；今年首兩個月累計出貨量約4,613萬部，按年急降14.2%。早前有數據顯示，去年內地智能手機出貨量已按年下挫14%，總數跌破4億大關，僅3.96億部，為連續兩年下跌，總規模回到2014年前水平。換言之，智能手機市場已飽和是不爭事實，連帶周邊配件產品也正在萎縮。



據悉，一向走高檔路線的蘋果公司iPhone也被迫於內地三度減價，並推出「以舊換新」優惠計劃，試圖挽救銷情。此舉可預示港人靠炒賣新機「賺快錢」的日子很大機會已成絕響。蘋果公司之所以紆尊降貴，市場飽和及手機功能難再有重大突破是主因，為了留住龐大客戶群，使他們換機時不選用其他價廉物美的品牌，不得不減價。再者，該公司正計劃將盈利模式轉型至提供服務、訂閱為主，更需要維持強大客戶基礎，故減價是必要的策略。



由此可見，支援智能手機的4G技術高峰已過，從南韓近月出口數據也能看到，它帶來的全球經濟增長貢獻告一段落，接下來很大程度要看5G發展速度，亦是全球經濟能否走出低增長的關鍵，目前內地正需要依靠它來重拾經濟動力。據內地估計，在2020到2025年，5G直接和間接拉動的經濟產出逾35萬億元人民幣，料可創造超過300萬個職位。內地去年經濟增長近8萬億元人民幣，換言之，5G幾乎是往後數年的增長引擎，國策寄望甚殷。



5G將會與物聯網、雲計算、大數據、人工智能等技術深度融合，傳統產業的研發設計、生產製造、管理服務等流程，亦會出現天翻地覆式全面變革。可以預見的是，新商機很快就會降臨，財富可能會進行新一輪洗牌。若以過往智能手機冒起之初的經驗來看，誰能搶先接受新技術及投資相關配件，誰就能先分一杯羹。惟不同的是，模式有機會倒過來，由中國輸出海外，香港作為對準世界的窗口，發展創新科技乃大勢所趨。



雖則說中美科技戰或阻礙5G推進，但世界經濟始終要有新發展亮點來穩定民心，就連美國總統特朗普也曾作類似指示，港人亦宜盡早調整心態，適應轉變。

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