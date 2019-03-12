巨虧千億後...美團下周恐迎掟貨潮　最低成本0.4元

外國傳媒報道，美團點評(03690)最糟糕的日子可能仍在後頭。自去年9月上市以來，股價已下跌24%，市值蒸發超過130億美元(約1,014億港元)，惟禁售期下周屆滿，員工和基礎投資者可以加入拋售行列，或許股價尋底期仍未結束。



值得留意的是，該公司截至去年底止年度虧損1,154.77億元人民幣，與市值蒸發總額差不多，實屬極之罕見。截至周二(3月12日)，該股市值約2,874.67億港元。



根據招股說明書，與上市前和基礎投資者相關的持股，有多達26億股將於下周解禁，而該公司員工在公司上市時獲得了5.12億股，也在下周解禁。更重要的是，招股說明書顯示，在2010年啟動的一輪融資中，買入股份成本不到每股0.4港元，而該股周二收報52.35港元，令拋售誘因極大。

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