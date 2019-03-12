【難聽過粗口】地產代理最頂唔順嘅「客人金句」係...

地產代理呢一行，經常業主、買家一個「錢好易搵」嘅印象。實情當然唔係咁啦！近日就有網民喺一個經常有大批地產代理「聚腳」，互吐苦水嘅Facebook專頁出帖，叫大家提出「一人一句客人難頂金句」，條帖好快就有過近兩百個Like同share，仲有勁多留言講低唔少客戶金句。



究竟點解地產代理會咁大反應？睇完以吓嘅「金句」，大家都可能會有啲感同身受，套用喺唔同嘅職場，都可能遇到類似嘅情景...



有代理留言話，客人曾經揚言︰「你今次唔收我佣，我會介紹好多客畀你！」對於呢一句話，好多代理睇唔過眼！紛紛回應，仲話可以咁樣覆佢︰「你畀足佣我，唔使介紹客畀我喇， 我自己會自力更生^ ^」、「今次我收足你佣，下單我唔收你。」



亦有買家覺得可以「老奉」唔畀佣︰「我買開樓都唔使畀佣，你淨收業主佣，唔得我搵第2間地產買」，甚至有人會話「我唔會畀佣，咁你做唔做？」



睇到呢啲金句，小編不禁想問：「乜原來香港地，食飯可以唔使畀錢咁好㗎？」



除咗畀唔畀佣呢個課題，有時代理亦會遇上「難搞」業主，有留言就話︰「我個業主一直無任何問題，到畀佣時話自己賣平咗，所以要減佣，最搞笑係兩公婆，一個係會計師，一個係核數師！」



睇嚟，做地產代理都要帶眼識人，遇着石頭鑽得出血嘅精明人士，就要小心啲喇！



其實，講到尾，香港地咁難生存，大家打份工都唔易。客人想慳錢、攞着數嘅時間，地產代理亦都要搵食，用得人哋嘅服務，最好都係畀錢，話晒天下冇免費嘅午餐！至於代理搵錢易嘅迷思，大家由客戶金句中都知係唔真實啦，代理錢都唔易搵㗎！



個帖嘅留言仲有其他常見金句，小編一於同大家「奇文共欣賞」：



「唔好意思買左(咗)了，我呀媽囉又跟人睇左(咗)，放心我叫我啲朋友搵你買」



「放心啦，我有你卡片，唔洗(使)留電話，我搵你就得。」



「放心，我一定會搵番你。」



「其實我有朋友都係做地產、我都係搵返(番)佢攪(搞)、麻煩晒你同我睇左(咗)咁多單位」



「唔好講佣唔佣了，你幫我傾好價錢成交，大家都咁熟就這樣封番利是畀你算la...」



「高層我會畏高、中層覺得唔夠開揚，低層太嘈嘞...等佢跌到一萬蚊一呎，再考慮一下！(但嗰度賣緊兩萬蚊呎)」



「帶客睇吓樓幫你買左(咗)唔係做好多野(嘢)就有佣收，你地d(啲)錢真係易賺」



「你減幾多佣！我就減幾多比(畀)個客(二手單)」



「唔好意思，雖然你畀d(啲)盤都岩(啱)心水，我都好想畀你做架，不過咁岩(啱)未來外母個家姐個好姐妹有個相熟agent，最後都幫佢買左(咗)，下次一定畀你做」



「我朋友都係做地產一向唔收我佣，但佢唔係做呢區二手」



「我買咁多次樓，個個都係收我一千，今次你收一千，我大把親戚介紹畀你(發夢嗰陣)」



「吓，你唔識行規架？做唔到九成回佣唔好嘥時間」



「個盤已經有人比(畀)過我，佢收我半佣，你收幾多？」



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