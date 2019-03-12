新盤UPDATES：啟岸提價加推　曦臺料周內刊樓書

各個發展商取態積極，多個樓盤部署短期內推出，而首批反應理想的項目，繼續提價加推單位應市。



●啟岸即將展開次輪銷售 今日起收票

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，旗下紅磡啟岸昨日(3月11日)加推92伙，今日起開始收票，料即日可錄超額約1倍認購。為回應市場需求，日內料再加推單位，具加價空間，短期內料部分單位折實呎價可達2.5萬元。項目於未來5至7日進行次輪銷售。



●啟岸再提價加推56伙 均價高首張價單22%

恒基地產(00012)旗下的紅磡啟岸再度加推全新第5號價單，提供56個單位，實用面積192至425方呎，折實平均呎價約24,352元，料較第4號價單再加價約3%，若與約兩周前首張價單折實平均呎價19,977元比較，更高出約22%。



價單顯示，加推單位折實售價介乎約429.5萬至約1,118.7萬元，呎價由約21,916至約26,323元。



●曦臺最快周內上樓書及開價

宏安地產(01243)行政總裁黃耀雄表示，旗下油塘曦臺最快於周內上載樓書及開價，形容首批將為「九龍東起動超筍價」，首批不少於兩成單位。至於4個示範單位設於九龍灣，包括兩個連裝修及兩個交樓標準，戶型為兩房及三房戶。項目引入德國廚房設備，市值逾6,000萬元。



●尚珩2號屋售逾1.41億 呎價3.95萬雙破頂

香港興業國際(00480)銷售及市務助理總經理陳秀珍表示，沙田九肚尚珩剛售出2號洋房，實用面積3,587方呎，間隔5房4套房，設1,346方呎私人花園連私人游泳池、91方呎平台及826方呎天台。連車位成交價逾1.41億元，呎價39,500元，兩者均創項目新高。



●君柏終止買賣合約單位成交價高12%

長實集團(01113)旗下馬頭角君柏售出全盤最後一伙，單位為7座17樓A室，實用面積1,668方呎，成交價4,810萬元，呎價28,837元，該單位曾於去年5月以4,290.6萬元售出，並於今年1月終止買賣合約，新成交價高約12%。



●海日灣連沽5伙 逸璟‧龍灣售兩單位

億京集團的大埔白石角海日灣亦連沽5伙，成交價由674.4萬至963萬元。中國中冶(01618)旗下荃灣西逸璟‧龍灣昨日連環錄得2宗成交，其中1座高層C室，實用面積約429方呎，一房間隔，以約657.3萬元成交，實用呎價約15,322元。



●永隆大廈沽兩伙

長沙灣永隆大廈上載兩宗成交至一手銷售網，單位為5樓P室及10樓R室，成交價分別為320萬及340萬元。

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