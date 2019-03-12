樓價UPDATES︰威豪花園放盤一周獲承接

市區細單位受追捧，牛池灣威豪花園有單位放盤不乏即獲承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●西半山高雲臺高層C室，實用面積776方呎，以三房間隔，座向西南，外望景觀開揚。單位放盤兩個月，獲買家以1,641萬元購入，實用呎價21,147元屬市價。



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九龍區



●威豪花園3座中層E室兩房戶，實用面積401方呎，座向西南享開揚景。單位原開價630萬元，放盤僅7日減價10萬元，以620萬元沽出，實用呎價15,461元。原業主於2013年以403萬元購入，期內帳面獲利217萬元。



●紅磡海逸豪園今月暫錄10宗成交個案，平均實用呎價約18,700元。屋苑25座低層E及F室相連戶，實用面積約1,505方呎，原則採五房包括一套房及連兩個士多房間隔，外望球場景及部分海景。單位原開價3,400萬元放售，經議價後最後以3,260萬元沽出，實用呎價約21,661元。該盤現約有370個放盤，叫價由830萬元起。



●將軍澳都會駅1期1座極高層E室，實用面積491方呎，採兩房間隔，單位座向北方，望開揚市景及翠綠遠山景，成交價860萬元，實用呎價17,515元。原業主於2015年12月以645萬元買入，持貨3年多帳面獲利215萬元。



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新界區



●沙田區本月交投活躍，不少大單位亦獲承接。碧濤花園2期C座低層C室，實用面積1,119方呎，原則為三房包括套房間隔，外望馬場及河景，成交價1,238萬元，實用呎價11,063元。上址為原業主於2003年1月購入，持貨至今帳面獲利748萬元。



●馬鞍山海栢花園2座低層B室兩房戶，實用面積394方呎，向東北望園景，放盤9個月，剛以630萬元沽出，實用呎價15,990元。



●荃灣中心9座中層B室，實用面積約460方呎，獲外區換樓人士以548.8萬元購入，實用呎價約11,930元，單位5年升值約211.8萬元。由於原業主早已移居日本，故是次代理親身送訂至當地，最終促成交易。



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