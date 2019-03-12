夜市UPDATES：波音累事道指再跌　港夜期窄幅上落

道指低開後一度轉升，惟受累波音公司跌幅擴大至5%，道指目前報25,586點，跌64點；標指報2,791點，升7點；納指報7,573點，升15點或0.20%。



標普綜合1500航空指數下跌1.6%，聯合大陸跌2.6%，西南航空跌超2%。



美國經濟數據走樣，當地2月CPI按月升0.2%，惟按年則不及預期的升1.6%，報1.5%。亞特蘭大聯儲預計，美國一季度GDP增速僅0.2%。



另外，港股期指夜市報28,915點，升10點，低水6點。



英國1月GDP按月增速0.5%遠超預期，創兩年來最大增幅，惟英國議會周二很大機會否決修正後的脫歐協議，鎊匯從1.32水平回落，目前報報1.3138，跌0.08%。有分析指若協議再被否決，英鎊最多可能暴跌8%。



在程序上，若英國議會否決脫歐協議，英國議會將投票決定是否「無協議」脫歐；若被否決，將會決定是否會延長脫歐的投票。



歐股反覆靠穩，英股升0.21%，報7,145點；德股跌0.06%，報11,537點；法股升0.03%，報5,267點。



【21:30】美股周二早段個別發展，波音股價受壓拖累道指回吐65點，報25,585點，納指則升17點，至7,575點。



摩根士丹利策略員威爾遜認為，美股調整尚未結束，下行風險的迹象愈益明顯。他稱盈利衰退的情況十分實在，更較2015至2016年期間嚴重，而根據企業之前公布的業績預測，他把標指成分企業今年每股盈利增長預測，由原來4.3%降至1%，並建議投資者把焦點由周期性股份，轉到防守性股份。



市場和消費者對737 Max 8客機爆發信心危機，生產商波音公司的股價未止瀉，繼周一挫5.33%後，周二早段續跌4.3%，至382.8美元。



Facebook(Fb)周一獲野村大幅調高目標價，由172美元上調至215美元，投資評級亦由「中性」調高至「買入」，理由是預期來自Instagram Stories的收入大幅提升。Fb股價周一漲2.7%至去年8月以來高位，周二早段報172.24美元，升0.1%。



摩根士丹利調低電動車生產商特斯拉(Tesla)的目標價，由283美元降至260美元，並削首季付運預測23%。Tesla股價早段跌1.84%，至285.58美元。

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