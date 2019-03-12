科技商機：「無痛」分手服務　成本低又有意義？

對於戀人來說，分手固然是痛苦的事，除了心靈憂傷外，錢財、生活可能頓時陷困，較弱的一方往往受創更深。美國有年輕創業家經歷情傷後，反而化悲傷為機遇，在網上創立專門針對分手需要的「一條龍」服務，賺錢是其次，最重要是以過來人經驗，助減受害人的痛苦。



該服務是度身訂造、因人而異，可以助追回金錢損失、找新居所、搬遷等。收費方面，「起步價」是99美元，提供10日服務，包括尋找短期及長期居所、儲存物品、搬遷，以及幫助單身人士安排社交活動；若支付175美元，則可享受30日服務，除了上述基本服務，更會協助單身人士整理新居、幫忙更改水電等地址、提供具折扣的搬運價格等。



須知道一個人剛受「情傷」，是很難以一下子兼顧生活瑣事，該服務就可以一手包辦。如果真的不想為搬遷煩惱，可選擇「全餐」，只需付500美元，就會替客人找到新的住所、並附有基本生活家具、再提供社區指南，包括餐館、酒吧、健身設施等。如有需要，更可以安排3個月醫護治療或律師等專業服務。



該服務創業靈感從何而來？據悉，創辦人僅分別34及33歲，他們都是經歷「掟煲」後6個月左右，志同道合一起創業。就是因為經歷過，知道當中的無助感，從而決心一起打拚。該公司由「情人節」開始，收到近100個查詢，有男有女，介乎25至40歲，並打算擴充服務至美國其他城市。



其實，這是極好的方法避免衝突，因雙方剛剛分手，總是會有爭拗，由陌生的第三方幫忙處理「後事」是不錯的選擇。



另外，值得一提的是，有不少研究證明，如果雙方在婚前有共同興趣，婚後反而有較大的分開風險；相反，若婚前共同興趣少於50%，反而分手風險相對較低。若閣下有意尋找另一伴，不妨參考一下。

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