科技商機：首輛飛行電單車接受預訂　首批僅生產20輛

外媒報道，初創企業Jetpack Aviation研發的飛行電單車Speeder終於可以「上天」了！該飛天電單車現開始接受買家預訂，訂金為1萬美元(約7.8萬港元)，交付日期未定。



Speeder最大時速為240公里，最大飛行高度約4,500米，但一般駕駛者的飛行高度約在500米左右比較安全。



Speeder不像普通電單車那樣，騎行者幾乎是以完全趴着的姿態，騎在電單車上面，雙手握住類似飛機操控桿的把手。在兩個控制桿中間，則是12英寸的大屏幕，顯示導航、高度和速度等信息。



4具渦輪噴氣發動機位於車輛正中間，也就是騎行者的肚子下方，而燃料箱則在車體的後方，支持的燃料包括柴油和JetA航空煤油。



據官方稱，根據騎行者的體重不同，約可連續飛行10至22分鐘，官方建議最大體重不超過109公斤。



想要購買的朋友需要持有飛行員駕照，並交上1萬美元訂金，最終總價則是38萬美元(約296.4萬港元)，不過，有買要趁手，因為公司只生產20輛，下次再開放預訂就不知道是何年何月了。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm