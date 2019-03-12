中國人不愛iPhone了？劈價後網站搜尋量仍插48%

中國人不再喜歡iPhone了？外國傳媒報道，根據Longbow Research調查顯示，中國人在搜尋網站中，對iPhone的搜尋量繼1月大跌50%後，2月再急跌48%，為連續5個月下跌。值得留意的是，2月數據包括iPhone在中國大幅減價後的情況。



該機構分析師指出，iPhone經過多輪減價後，仍未能阻止iPhone搜尋量的跌勢，意味着2月供應商的銷售情況非常糟糕。



在過去4年，iPhone搜尋量與年度中國iPhone銷情有74%關連度，同時對iPhone向中國付運量有82%關連度。事實上，iPhone在中國2月銷量按年跌5%，1月更大跌30%。

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