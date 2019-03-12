比高峰更高！新城市千呎戶賣1833萬　慈愛苑貴舊紀錄16%

二手樓市持續升溫，個別私樓及居屋都出現偷步破頂情況。沙田新城市廣場3期逾千方呎大單位，獲區內換樓客以1,833萬元承接，而慈雲山慈愛苑三房戶亦在已補價自由市場以799萬元售，兩物業做價同創屋苑歷史新高，並較高峰期高出超過一成。



美聯梁兆堅表示，整體樓市氣氛帶動，沙田市中心區的買家出價較前進取，而上述新高價售出單位，為紫藤閣高層D室，實用面積1,018方呎，早於5個月前已經放盤，當時叫價1,850萬元。其後減幅不足1%售出。一手業主持貨29年，單位升值逾7倍。事實上，同面積單位對上最高成交價，要追溯至2017年，當時做價約1,608萬元，現再高出約14%。



此外，資助房屋樓價亦再癲。富誠地產孫偉文透露，居屋慈愛苑G座高層6室，早於去年中於已補價自由市場放售，開價約880萬元，其後調整價格，至1月時叫價800萬元，近兩個月大市回勇，終只再降價1萬元，以項目新高價易手，以實用面積約650方呎計，呎價12,292元。



據了解，該物業樓齡較新，市場上已補價放盤選擇並不多，以致客人要出高價搶盤。根據資料顯示，過往做價罕聞達「七字頭」價位，而2017年9月就有三房戶以688萬元登記售出，為對上做價最高紀錄，而是次買賣價再高約16%。



換樓效應啟動，用家高價沽出上車細戶後，紛紛轉購大單位，推動樓價趨升。美聯林志堅指，將軍澳清水灣半島連錄「巨無霸」買賣，包括本月一個2座中層A室，實用面積1,040方呎，以新高價1,398萬元沽，較去年高位，再多18萬元或1.3%，呎價13,442元。而3座高層實用面積1,038方呎單位，亦剛以1,288萬元售出，呎價12,408元。



藍籌屋苑中價成交增多，該行吳志輝稱，荔枝角美孚新邨本月已錄至少22宗買賣，佔6宗樓價逾千萬元，剛錄的2期百老滙街40號低層相鄰2個單位，總實用面積共1,212方呎，獲同一組買家以1,450萬元承接，呎價約11,964元。



至於港島指標物業鴨脷洲海怡半島，中原王昭康表示，3月錄至少14宗成交，當中佔五成樓價破一千萬元。當中包括12座高層G室，以1,510萬元成交，單位實用面積771方呎計，呎價約19,585元。

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