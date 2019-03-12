領飛資本溫兆華日用12個鐘學AI

領飛資本行政總裁溫兆華(Wilson)退下賓架(Banker)火線都有好幾年喇，話晒都經歷過銀行界唔少風雨，前幾日Wilson同小編分享，就連佢老婆都叫佢將以前啲風光史寫番本書。但Wilson即刻耍手擰頭話唔制，因為自己鍾意向前望，多過回憶舊陣時喎！



不過，佢都爆咗少少「跑數秘笈」畀小編知，當年佢一畢業，就加入咗國際商業信貸銀行（BCCI），雖然已經執咗笠好耐，當年嘅佢試過喺舊啟德機場扮散步，就係為咗「巧合」撞中東油商搵生意。



Wilson一共喺4間銀行做過，最巧妙嘅地方係每間銀行嘅英文簡稱都有「B」、「C」、「I」三個英文字母，包括第一間行BCCI、工銀國際(ICBCI)、中銀國際(BOCI)，同埋退下火線之前做嘅招商證券(香港)(CMSHK)，都幾盞鬼。



佢亦好謙虛咁話，自己對好多範疇都唔熟悉，所以依家每日會用成12個鐘上網學嘢，尤其鍾意睇人工智能(AI)相關嘅資訊添。



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