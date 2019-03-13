金利豐4日挫14%　證監拒評上門搜資料

香港證監會主席雷添良表示，周一(3月11日)與中國證監會主席易會滿見面，雙方希望未來加強聯繫，穩步推進各項措施的落實，包括優化及擴大互聯互通機制，例如ETF(交易所買賣基金)通、南向債券通及優化基金互認安排等。



雷氏又說，中港兩地證監會在打擊市場操控及金融欺詐等方面的目標是高度一致，將合作提升市場質素，保障投資者利益。對於近年內地有聲音批評香港市場充斥「老千股」，他指中證監未有針對「老千股」提出關注，但因應具內地背景或業務的上市公司及金融機構在香港所佔比重日增，將加強關注跨境監管的問題。



另方面，被問及證監會上周到朱李月華旗下金利豐金融(01031)位於中環國際金融中心一期的總部搜集資料，他表示不會評論個別個案，而他在北京期間，亦無機會與身兼政協的金利豐行政總裁朱李月華碰面。



金利豐金融股價愈跌愈深，周二(3月12日)最多逆市再瀉1.95%，收市依然挫0.98%，報2.03元，為連續四日下跌，累積下挫14.34%。



此外，星凱控股(01166)發通告表示，旗下間接非全資附屬公司比富達已於周二起自願暫停其證券經紀、證券諮詢及資產管理業務，並且已通知證監會。中央結算資料顯示，星凱61.59%已發行股份存放於金利豐金融旗下金利豐證券。

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