古勝：睇基本因素　短炒業績股

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，美股好、A股好、港股自然好。周一晚美股回升200點，A股又開得唔錯，恒指周二裂口高開後即市反覆向上，午後升幅雖一度收窄，惟尾市愈升愈有，最終升417點或1.4%，收報28,920點，主板成交1,090億元。大部分藍籌股跟隨大市上升，騰訊(00700)、中國移動(00941)、友邦保險(01299)及滙豐控股(00005)等升幅介乎0.6至1.9%不等。



友邦將於周五公布2018年度業績，過去幾年，友邦在公布業績前例必炒一轉，配合本周港股氣氛幾好，今次好可能會歷史重演。此外，大行普遍睇法唔錯，其中摩根士丹利報告指，市場開始反映集團中國業務之估值，惟大部分投資者認為中國業務之實質價值至2020年或以後才會顯現，相信近期股價動力需要靠收購因素推動加快業務擴張，故將其目標價上調至90元，維持評級為「增持」。



友邦作為國際金融股，近期市場憧憬中美貿易談判有望落實協議，若結果一如預期，環球投資市場氣氛好轉，集團業務前景亦可看高一線。尤其是近年開始聚焦的中國市場，集團內地的新業務增長表現理想，加上已獲批准於天津市及河北新建營銷服務部，其進軍中國的策略將更清晰，帶動新業務價值保持增長。



走勢上，友邦股價自上周五低見74.7元後，本周重拾升勢，連升兩日並重上10天及20天線，短期突破80元機會唔細，值得吼位上車，目標價85元，跌穿20天線76.3元止蝕。



現時正值業績期，選股都係繼續揀具基本因素支持的公司為上，事關買錯咗隨時出事。好似第二隻同股不同權股份美團點評(03690)，周一公布上市後首份業績就破晒紀錄，所指的是破咗港股虧損紀錄！集團因可贖回優先股公允價值變動致虧損1,046億元人民幣，全年虧損更達1,154.77億元人民幣。單睇數字真係好得人驚，事關除番365日，即係平均日蝕3億幾人仔！



雖然部分大行績後仍唱好美團前景，但要留意投資者及基石投資者半年解禁期將於下周三屆滿，咁之後會唔會步小米集團(01810)後塵，出現禁售期後股東即沽貨套現潮，這一點相信市場已作考慮，從周二美團股價跌11.1%已可見一斑。



策略上，美團周二才出現第一支大陰燭，相信在下周解禁期前後預咗冇運行，如果有貨在手當然要先走為敬；至於未入貨者，在業績暫難轉虧為盈下，實在無謂嘥心機。



此外，工信部公布中國2月手機出貨量按年下跌19%，惟周二手機股不跌反升，兩大龍頭瑞聲科技(02018)及舜宇光學(02382)股價分別升1.4%及0.8%，惟要慎防板塊彈兩彈又無以為繼。事實上，行業基本面未有大幅改善，加上瑞聲股價近數月只係浮浮沉沉，而舜宇早前兩次挑戰百元關不果，短期要衝破難度甚高，暫時仲係只能短炒不宜長揸。

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