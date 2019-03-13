黃國英：港股升勢未算全面

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，炒股不炒市成為主流，股票個別發展的情況太明顯，要推斷指數的走勢便很難。以現時的市況為例，期指在29,000點關口前遇到阻力，仍然算是咬住高位，比較大機會是再次拉牛上樹的形態，但自己又不喜歡不少A股走勢偏軟，港股升勢亦不是全面。未至於暗藏殺機，卻不會有信心追住買上去。



這種環境中要不變應萬變，以原有組合迎戰便算。期指只要升多兩百點左右，一切又會重新看來動力澎湃，假如回落兩三百點，就不外乎看來轉向大區間橫行而已，並非大礙。只要組合槓桿不是太過分，是可以觀察之後才決定這個選擇。



跟車太貼，是投資其中一個大忌。自己打職業短兵相接，相當容易過分敏感。有時候買賣的目的，的確是為了避開百分之三至四的調整幅度而已，其實硬食問題也不大。



這種左穿右插要適可而止，十上十落的心態會削弱信念，大大減低長線贏大錢的機會。部分組合出出入入，純粹是避免一旦出事，整個組合跌幅超出百分之五的話，會負磅太重捱不住，所以有時才需要在稍微轉弱，或者感覺不舒服時酌量減持。



另一個理由是贏谷輸縮，近期處於順境，於是將注碼逐漸加大。到形勢不再一片大好，自然就有減注的需要。如果一路只是堅守一個核心組合，注碼不變，便不用如此緊張，當然回報亦相對上會比較低。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)



(本欄每周逢一、三、五刊出)

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