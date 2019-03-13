陳錦興：騰訊估值不貴可低吸

英皇證券研究部聯席董事陳錦興在東方產經「專家點評」專欄表示，內地急推科創板，再次帶動香港新經濟股也有冒起之勢，如同程藝龍(00780)及貓眼娛樂(01896)等。其實論積極投資於新經濟的，則非騰訊控股(00700)莫屬。



騰訊年初至今的升幅約與大市同步，未算突出，也落後於其他重磅股。然而，近期消息面不俗，再有手機遊戲獲批，燃起市場對其手遊業務的憧憬，而其雲業務正快速發展，也將是這次業績上的一大亮點。



國家廣電總局早前公布今年第八批遊戲審批，當中騰訊的《尋仙2》獲批。《尋仙2》不是王牌遊戲，雖然這消息刺激有限，但投資者預期旗艦遊戲如《絕地求生》及《堡壘之夜》的獲批，將會愈來愈近。



此外，騰訊上周三發布手遊《完美世界》，該遊戲在3月6至9日iOS遊戲下載榜居於首位，令市場感到驚喜，亦顯示騰訊遊戲的豐富資源。



即使去年遊戲業務放緩，也不會大幅弱於預期，因為舊遊戲如《王者榮耀》的流水仍然強勁。還有騰訊雲的業務，也是很值得期待，去年首三季的收入逾60億元人民幣，雲服務在遊戲及直播領域維持領先地位，並擴大了在金融及零售等其他行業的市場份額。市場現時對雲的興趣大增，相信管理層在全年業績會中，將披露更多騰訊雲的發展情況，這或推動市場對騰訊作出新的重估。



騰訊過去一年分拆多項投資，包括美團點評(03690)及騰訊音樂等，科創板的出現為其投資帶來更高估值的平台，有利釋放其價值。現價預測市盈率只約28倍，以其完整及具領導性的產業生態而言，估值並不昂貴，預期業績前有炒上動力，建議可於358元吸納，目標價405元，止蝕330元。



英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

