鄺民彬：華潤水泥受惠基建動工

凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬在東方產經「專家點評」專欄中表示，內媒報道，國務院副總理劉鶴應約與美國貿易代表萊蒂澤、財長姆紐欽通電話，就文本關鍵問題進行具體磋商。中美貿易談判現正面信號，港股周二重上10天及20天線，升417點收報28,920點，國指升189點至11,466點，主板成交1,091億元。



個別新經濟股現炒作，同程藝龍(00780)急升11.8%、貓眼娛樂(01896)漲9.4%。相反，美團點評(03690)績後股價急插11.1%。美團按照非國際財務報告準則，2018年經調整虧損淨額擴大至85.17億元人民幣，2017年同期為28.53億元人民幣。美團計劃結束旗下摩拜單車的部分亞洲業務，預期有助於收窄虧損。然而，主營的餐飲外賣業務第4季收入按季跌1.5%，主要受累於交易金額增長放緩，以及增加補貼導致變現率下降。



短期而言，外賣市場競爭仍然激烈，美團需要維護其市場份額，限制了變現率的改善空間。再加上，美團將於3月20日迎來禁售期解禁，預期短期股價承壓。



另外，華潤水泥(01313)日前公布2018年度業績，全年多賺1.2倍至79.8億元，惟績後股價回落。雖然內地今年將會加大基建投資，但預期房地產銷售增長放緩，整體水泥需求或會減少，對水泥價格支持有限，短期股價上升動力較弱。



然而，潤泥作為華南地區龍頭，料會受惠於大灣區發展。管理層預期大灣區水泥需求達到1億噸，項目最快於2020年施工，區內建設為期十年，利好中長線需求。



恒指連升兩日，主要受A股回升所推動，惟每日成交金額稍為放緩，或限制港股短期進一步上升的動力。港股主要阻力位維持於年內高位29,242點。展望未來，國務院總理將於人大閉幕後召開記者會，政策及經濟形勢或有進一步解說。同時內地將於周四公布一系列主要經濟數據，包括首兩個月工業生產及社會零售等，亦為市場焦點。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

