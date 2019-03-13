沈振盈：近期走勢極似去年初

訊匯證券行政總裁沈振盈在東方產經「大師教路」專欄表示，港股上周一升到29,242點後急速掉頭，到了周四及周五更顯著下跌，恒指要跌近千點才能喘定，剛剛好於250天線有支持。本周回來連續反彈兩日，尚差百多點就收復了上周四及周五的跌幅。雖然反彈力度頗強，但成交卻相對偏低，顯示動力已減。



上星期跌市的原因，主要是歐美經濟數據進一步反映下行的狀況，而內地又因為擔心中央為股市降溫，導致美股及A股齊齊下跌。至於本周的反彈，其實原因只是舊瓶舊酒，不外乎是中美貿易談判及資金湧入A股等消息。



市場氣氛亢奮，好友戰意高昂，加上主流評論牛氣沖天，自然一低就有人衝入去買，懶理宏觀因素如何，更不認為背後會暗藏殺機。



其實，自1月初至今，港股的技術走勢跟去年1月的形態頗為相似，而市場情緒亦相近，股價的上升速度，以及對利淡因素的態度，感覺上亦是一模一樣。再回看早前熱炒的5G概念股，個別已出現了見頂之勢。筆者的憂慮不是杞人憂天，而是市場再一次出現非理性的亢奮，以及忽略了負面因素正在發酵的實情。



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)